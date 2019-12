CdS – Il Napoli tentato da Ricardo Rodriguez del Milan: il terzino non trova più spazio in rossonero!

Il napoli pensa a Ricardo Rodriguez per rinforzare la fascia sinistra

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il mercato invernale si avvicina e le priorità del Napoli sembrano sempre più chiare, un centrale di centrocampo ed un terzino sinistro da affiancare a Mario Rui. Il questo momento infatti Ghoulam non sembra dare le giuste garanzie ed adattare Hysaj a sinistra non sembra più un’opzione percorribile.

I colleghi de “Il Corriere dello Sport” nell’edizione odierna del quotidiano, hanno parlato di un’interessamento serio per Ricardo Rodriguez del Milan. Il terzino svizzero chiuso da Theo Hernandez in rossonero ha voglia di ritrovarsi. In questa stagione ha collezionato solo quattro presenze ma con Gattuso al Milan era uno degli inamovibili.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI