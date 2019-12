Radio Marte, Romano: “Castagne tentato dal Napoli, non escludo un colpo a giugno!”

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabrizio Romano, giornalista

“L’arrivo di Arteta sulla panchina dell’Arsenal creerà dei problemi al Napoli che vuole prendere Torreira. Col nuovo tecnico il calciatore può tornare ad essere utile, ma la trattativa si può risolvere con i soldi. Torreira è sempre stato affascinato dalla realtà Napoli per cui il club può far leva su questo.

Al momento nessuno ha messo sul tavolo una cifra per Mertens. Per prendere i giocatori del Napoli, anche in scadenza di contratto serve un’offerta economica adeguata e ad oggi non c’è.

Il Napoli ha bisogno di un terzino sinistro. Tanti giocatori piacciono e se verrà fuori un’opportunità, il club la valuterà. Castagne piace per la sua duttilità ed è tentato dal Napoli per cui non mi meraviglierei di vederlo a giugno a Napoli anche perché piace tanto a Giuntoli e sarebbe un colpo alla Di Lorenzo”.