GdS – Gattuso pensa ad una doppia esclusione contro il Sassuolo!

Gattuso pensa ad un cambi di formazione in vista del Sassuolo

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si proietta a Sassuolo-Napoli. La seconda gara da tecnico degli azzurri per Gennaro Gattuso potrebbe portare già le prime novità di formazione.

Secondo la rosea infatti Gattuso, pare stia pensando ad una doppia esclusione da testare in Emilia. Gli indiziati sembrano essere Fabia Ruiz e Callejon. I due spagnoli, per motivi diversi, non stanno rendendo al meglio delle loro possibilità e Gattuso sembra intenzionato a dare una chance dal primo minuto anche ad altri giocatori.

Gli indiziati principali per sostituire gli iberici sarebbero i due colpi più cari del mercato estivo azzurro: Elif Elmas e Lozano.

