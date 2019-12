COPPA ITALIA PRIMAVERA – Roma-Napoli 3-1 (12′ Cioffi, 37′ Estrella, 52′ Sdaigui, 68′ D’Orazio): ripetute occasioni per la Roma che mette il Napoli in difficoltà

La diretta testuale di Roma-Napoli, Coppa Italia Primavera

83 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

78′ – D’orazio piazza la palla in area di rigore ma Trasciani effettua un colpo di testa senza conclusione a un metro dalla porta.

76′ – Idasiak effettua la sua prima parata in questa partita. Riesce a bloccare sul tiro di Sdaigui, palla difficile da fermare!

73′ – Escono D’Amato per marrazzo e Zedadka per Cavallo.

69′ – Daniele esce con il collo immobilizzato, a causa del tentativo di parare la palla di D’Orazio. Al Suo posto entra Idasiak.

68′- GOL ROMA. D’Orazio da sinistra prova un cross che però trasforma in un tiro imparabile che manda la palla in rete accompagnata da Daniele!

66′ – Ammonito Ndiaye per il duro intervento su Zedadka.

64′ – Cambio Napoli: esce Vrikkis entra Vianni.

62′ – 2 cambi Roma: Chierico per Damboe, Trivi per Providence.

52′ – ROMA IN VANTAGGIO. Sdaigui manda la palla con un tiro rasoterra in porta grazie a un gioco limpido della Roma, servito dal duetto Galeazzi e Estrella.

49′ – Punizione per il Napoli. Cioffi batte con il tentativo di piazzarlo in rete, Zedadka con il colpo di testa manda la palla accanto alla porta del portiere giallorosso.

46′ – Inizia il secondo tempo del match. Possesso palla della Roma.

PRIMO TEMPO TERMINATO

CONCESSO 1 MINUTO DI RECUPERO

37′ – GOL ROMA. D’Orazio che prova il cross dal fondo: Daniele respinge male il pallone che carambola su Estrella che mette in rete.

31′ – Punizione ottenuta grazie al fallo di Trasciani su Zedadka. Zanon tira con il sinistro, la palla finisce accanto alla porta.

27′ – Il senegalese Ndiaye con una finta riesce a scartare gli azzurri ma non trova conclusione il suo tiro con il sinistro. Palla bloccata da Daniele.

24′ – Ripartenza della Roma con Chierico che cercava di avanzare, ma Senese lo ferma fallosamente ottenendo anche un giallo.

20′ – Altra occasione per la Roma con Riccardi che si inserisce nella fascia difensiva degli azzurri grazie al tacco di Estrella, ma la palla termina accanto alla porta di Daniele.

16′ – Zedadka da solo davanti al portiere che lo ferma, ma la sua posizione è nettamente in fuorigioco.

14′ – La Roma risponde con un’azione pericolosissima di Orazio, ma la palla termina accanto alla rete.

12′ – GOOOL DEL NAPOLI! CIOFFI! Lancio lungo e sponda di testa di Zedadka in area, sul pallone si avventa Cioffi che con il sinistro batte di prima intenzione e mettere in rete!

5′ – La Roma sfiora il vantaggio con D’Orazio in area servito da Riccardi.

1′ – Partita iniziata, subito con il Napoli in avanti.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Zamarion; Ndiaye, Trasciani, Bianda, Semeraro; Riccardi, Chierico, Sdaigui; Providence, Estrella, D’Orazio. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (4-3-3): Daniele; Potenza, Senese, D’Onofrio, Zanon; Vrikkis, Virgilio, Esposito; Cioffi, D’Amato, Zedadka. Allenatore: Baronio.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli, ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Gli azzurrini, dopo aver eliminato Cosenza e Lazio, affronteranno i capitolini in gara secca in trasferta. La squadra di Roberto Baronio in campionato è in forte difficoltà, essendo penultima in classifica. Ben diversa è la situazione della Roma di Alberto De Rossi, quarta in graduatoria. La vincente del match affronterà ai quarti di finale la vincente di Atalanta-Benevento.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI