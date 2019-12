Vertice mercato in casa Napoli: Juve su Mertens, Gattuso frena Ibrahimovic. Torreira nel mirino

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, e Cristiano Giuntoli, scrive l’edizione odierna de Il Mattino, sono inseparabili. Ieri c’è stato un altro vertice per decidere chi dovrà andar via a gennaio.

Il quotidiano fa sapere che se arriveranno proposte per Hysaj, l’albanese potrebbe partire. ADL ha gelato le pretendenti italiane di Mertens: c’è anche la Juventus sul belga ma l’affare non decolla. “Il Napoli punta Torreira dell’Arsenl: il club azzurro ipotizza il prestito con riscatto a giugno. Berge e Soumarè le alternative. E’ stato inoltre Gattuso a frenare per primo su Ibrahimovic, anche per gli attuali equilibri” conclude il giornale.