Il Napoli ha bisogno di rialzarsi: l’edizione odierna di TuttoSport svela le intenzioni del tecnico azzurro in vista della sosta di Natale.

Il quotidiano scrive che Gattuso aumenterà i carichi di lavoro per rimettere in sesto la squadra: duro lavoro ed una preparazione adatta a giocatori impegnati in 3 competizioni daranno frutti.