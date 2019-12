Da Lille – Contatti avviati tra Napoli e Soumaré, richiesta elevatissima! M. United e Tottenham in trattativa”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato da Le Voix Du Nord, quotidiano di Lille, oltre al Napoli ci sarebbero anche Tottenham e Manchester United su Boubakary Soumaré.

La richiesta del Lille per l’acquisto di Soumaré è tra i 50 e i 60 milioni. Sul calciatore ci sono tanti club da tutta Europa, il Real Madrid e il Valencia in Spagna, Tottenham e Manchester United in Inghilterra, oltre al Napoli. Il Lille sarebbe d’accordo con una cessione a Gennaio del centrocampista, magari con la possibilità di tenerlo in prestito fino a fine anno.

