Modugno: “Dimensione del Napoli inferiore a Juventus e Inter. Un anno così può capitare”

NEWS NAPOLI CALCIO – Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato della situazione attuale del Napoli e della sua dimensione su Canale 8. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le cessioni dei calciatori più forti? Ogni squadra ha la sua dimensione, la dimensione del Napoli è questa. In dieci anni questa strategia ha generato almeno sette, otto stagioni a livelli eccellenti. È una strategia virtuosa, seppur con dei limiti evidenti. Un anno come questo può capitare, ci può stare. È chiaro che non faccia piacere a nessuno, ma è così. Rivali? L’Inter è già di un’altra dimensione, insieme alla Juve. A questa categoria dovrebbe appartenere anche il Milan“.

