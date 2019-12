Mauro: “Ancelotti fa bene, si leva dalle storie napoletane. L’Inghilterra gli calza a pennello”

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Massimo Mauro, ex calciatore e attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio24:

“Gattuso deve pensare a rimettere in piedi la stagione, sulla carta non è pensabile che il Napoli possa impensierire il Barcellona. Poi è vero che da qui a due mesi vediamo che succede. Spero che non si finisca col dare colpe a Gattuso che sono della società.”

“Ancelotti all’Everton? Fa bene, almeno si leva dalle storie napoletane. Mi sono meravigliato di questo matrimonio conoscendo Carlo e il Napoli. L’Inghilterra invece gli calza a pennello.”