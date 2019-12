VIDEO – Lozano lascia Villa D’Angelo, un tifosi: “Vai Chucky ti ho al fantacalcio”

Lozano lascia Villa D’Angelo, il messicano salutato dai tifosi all’esterno

Sta giungendo al termine il cenone di fine anno organizzato dal Napoli, i calciatori azzurri stanno dunque lasciando pian piano Villa D’Angelo, ristorante che ha ospitato la squadra e lo staff.

I primi ad andare via sono stati Manolas, Koulibaly, Hysaj e Hirving Lozano. Il calciatore messicano ha lasciato la location in compagnia della sua compagna. Ad attenderlo c’erano pochi tifosi azzurri che hanno salutato il Chucky prima che quest’ultimo andasse via. “Vai Chucky ti ho al fantacalcio” le urla di un tifoso all’attaccante messicano.

IL VIDEO: