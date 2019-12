Ag. Kulusevski: “Napoli? Vedremo cosa succederà a Gennaio. Se i tifosi fischiano sempre non se ne esce fuori”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, diretta da Umberto Chiariello, è intervenuto Stefano Sem, agente di Kulusevski. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In questo momento, dati alla mano, Kulusevski è uno dei migliori per rendimento. Ha solo diciannove anni ma è già ai primi posti nella classifica degli assist, ha un motore diverso rispetto agli altri. Ha un fisico speciale, con un pizzico di malizia in più gli verrebbero fischiati molti più falli. È sempre stato un trequartista, ma nel nuovo ruolo da ala se la sta cavando egregiamente”.

“Interesse di Giuntoli per Kulusevski? Certamente, Giuntoli è molto bravo con i giovani. Abbiamo deciso di non andare avanti nei discorsi con le altre società per una forma di rispetto nei confronti dei tifosi e della dirigenza. Se deve andare via a Gennaio ci deve essere l’occasione della vita, non a livello economico ma a livello sportivo. Napoli occasione della vita? Non precludo nessuna possibilità, ma guardando la rosa del Napoli, lì davanti di gente ce n’è già tanta. Non ho approfondito i discorsi con il Napoli, vediamo cosa succederà a Gennaio. Il ragazzo è comunque di proprietà dell’Atalanta che di certo non lo regala”.

“Atalanta grande squadra? Non è più una piccola come quattro o cinque anni fa, ora ce ne sono solo un paio di squadre migliori in Italia. Dejan vuole un grande salto, studiato e ragionato da tutte le parti in gioco. Il Manchester United? È seguito da diverse società in Premier League, poteva andare in Inghilterra questa estate, poi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con il Parma, che ne sta sfruttando bene le caratteristiche. Lo definisco un soldato in missione, perchè lavora sodo e non si lamenta mai, ha fame e tanta voglia di arrivare”.

“Il Napoli attualmente resta una grande squadra, ma quando ci sono frizioni dal punto di vista contrattuale è difficile lavorare con serenità. Tanti giocatori sarebbero potuti andare via e invece sono rimasti, Gattuso dovrà lavorare sodo. Il pubblico di Napoli è caldo ed esigente, lo capisco, ma se ad ogni errore fischi diventa un tunnel senza uscita. Devono remare tutti nella stessa direzione”.

