Roma, Florenzi ai saluti: i giallorossi hanno scelto Hysaj per sostituirlo

La Roma sulle tracce di Hysaj

Alessandro Florenzi, starebbe pensando di lasciare la Roma visto il suo scarso utilizzo con il nuovo allenatore Fonseca. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina, che ad oggi è un pole-position per accaparrarselo.

Hysaj alla Roma?

Secondo il Corriere della Sera, la Roma avrebbe individuato in Elseid Hysaj il sostituto ideale. L’albanese era già stato contattato dai giallorossi in estate, ma poi rimasto in azzurro.

