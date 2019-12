GdS – Ibrahimovic-Napoli, nessuna chance: lo svedese sta pensando di smettere

Ibrahimovic-Napoli, trattativa chiusa

CALCIOMERCATO NAPOLI – Zlatan Ibrahimovic al Napoli è ormai soltanto una suggestione per i tifosi azzurri. L’addio di Ancelotti non ha favorito l’esito positivo dell’affare e l’attaccante si è allontanato dalla destinazione partenopea. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra l’altro, svela un curioso retroscena: lo svedese, infatti, starebbe pensando addirittura di appendere le scarpette al chiodo. I dubbi sulla sua tenuta fisica sono tanti e non vorrebbe rischiare di chiudere male la sua carriera. Restano i contatti col Milan, con la quale, però, non ha ancora trovato un accordo economico.