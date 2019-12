De Laurentiis: “Gattuso mi ha subito impressionato! Il peggio è passato, siate sereni”

Discorso di De Laurentiis alla squadra al termine della cena

Il Napoli si è ritrovato come ogni anno in Villa D’Angelo per il consueto cenone di fine stagione. Secondo quanto riportato dal sito ufficale del Napoli, come sempre il presidente De Laurentiis ha parlato alla squadra rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E’ l’unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perchè il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l’azzurro”.