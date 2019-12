De Laurentiis avrebbe deciso di perdonare i capi della rivoluzione. L’obiettivo è quello di recuperare in campionato

De Laurentiis vuole perdonare la squadra

L’edizione odierna de “Il Mattino” scrive in merito alla situazione multe e alla reazione di Aurelio De Laurentiis che avrebbe deciso di perdonare i capi della rivoluzione.

Il perdono

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la società starebbe lanciando chiari segnali alla squadra sul fatto che la situazione multe non andrà fino in fondo.

Il patron azzurro avrebbe perdonato Allan, Insigne, Callejon e Mertens, individuati come la mente dell’ammutinamento, in quanto vi è un obiettivo comune: ovvero rialzare la china e recuperare posizioni in campionato.

