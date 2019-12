Cena di Natale terminata, gli azzurri lasciano Villa D’Angelo: Selfie con i tifosi per Insigne, discorso di Gattuso

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

23.09 – La cena è terminata, la squadra ha interamente lasciato Villa D’Angelo: Insigne si è fermato con alcuni tifosi per autografi e selfie, così come Meret e Di Lorenzo. Un tifoso ha urlato al capitano: “Sei il migliore, non pensarli!”

22.41 – I calciatori stanno lasciando Villa D’Angelo in questi minuti: acclamazioni per tutti, un tifoso scherza con Lozano sul fantacalcio mentre un gruppo di sostenitori francesi copre d’affetto Kevin Malcuit.

22.19 – La cena è quasi terminata. Dopo il pasto e i momenti di svago (Nel video sottostante Gaetano accompagna il prestigiatore nel suo numero), è arrivato anche il momento dei regali. I primi ad andare sono stati Manolas e Hysaj, mentre gli altri attendono all’interno il taglio della torta. Gattuso ha tenuto un discorso alla squadra.

20.02 – Calciatori e staff sono tutti all’interno di Villa D’Angelo, particolare attenzione ha destato l’outfit particolare di Malcuit. Tra i più acclamati Lozano, Manolas e Di Lorenzo. Gattuso è arrivato in compagnia del suo staff. Tra gli ultimi ad arrivare, i convalescenti Ghoulam e Koulibaly.

19.54 – La truppa si è radunata quasi interamente, è arrivato anche un elegantissimo Rino Gattuso:

19.41 – Arriva Aurelio De Laurentiis, nel Van della SSC Napoli. Il patron terrà un discorso ai calciatori questa sera.

19.37 – Sono arrivati anche Mario Rui ed Elmas.

19.32 – Sono arrivati i primi azzurri a Villa D’Angelo: ecco Insigne e Callejon. Il loro arrivo:

Come di consueto, il Napoli si ritrova per la Cena di Natale nella splendida cornice di Villa D’Angelo. Sarà una cena meno festosa del solito, un momento sì conviviale ma senza perdere la concentrazione dal momento negativo. Gli invitati saranno circa 125, comprese le mogli e fidanzate dei calciatori, e c’è grande attesa per il discorso di Aurelio De Laurentiis.

Dagli inviati a Villa D’Angelo, Giuseppe Ferrante e Gaia Martino