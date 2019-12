CdM – Aver preso il Barcellona potrebbe essere positivo per il Napoli

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – All’interno dell’edizione odierna, il Corriere del Mezzogiorno ha provato a guardare il sorteggio di Champions League che ha messo di fronte Napoli e Barcellona in una chiave diversa. Di seguito uno stralcio evidenziato dalla nostra redazione:

“Pensare alla sfida con il Barcellona oggi fa venire i brividi, non di emozione ma di paura. Il Napoli sta vivendo il momento di maggiore crisi dell’era De Laurentiis e la distanza tra le due squadre è tendente all’infinito. Il calcio però è imprevedibile, per questo offre tanti spunti. Gattuso ha detto che questa sfida verrà affrontata senza paura, magari augurandosi che al momento della doppia sfida si sarà esaurito questo periodo di logorio fisico e mentale. Ci si augura che la caratura della partita regali motivazioni a tutti, spingendo magari verso una notte magica. In questo senso perciò il sorteggio di Nyon può essere visto anche come favorevole. Il Napoli avrebbe potuto pescare, tra le altre, Valencia e Lipsia. Siamo sicuri che sarebbe stato meglio? Con queste due squadre non avresti avuto la certezza di passare ed in più si sarebbe aggiunto un ulteriore peso sulla psiche dei giocatori: la paura di un’ennesima brutta figura. Con il Barcellona invece, senza voler trovare alibi, chiunque può uscire sconfitto. L’unica preoccupazione di Gattuso può essere quella di evitare un’imbarcata, in caso di sconfitta“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI