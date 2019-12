Cronache di Napoli – Idea Bakayoko per la mediana, Gattuso lo ha già allenato al Milan

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Cronache di Napoli, la società partenopea vuole dimenticare al più presto questo tragico finale di 2019, per farlo si è già messa all’opera sul mercato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’opinione comune era che con il 4-3-3 si sarebbe rivisto un po’ del Napoli di Sarri, ma non è avvenuto niente di simile. La squadra sembra smarrita ed ha paura di fare errori. Serve un centrocampista in grado di smistare il gioco e proteggere la difesa, il primo nome fatto da Gattuso è quello di Bakayoko, che ha già allenato al Milan. Il centrocampista francese è però di proprietà del Chelsea, in prestito al Monaco, quindi difficilmente si muoverà a Gennaio. La pista che porta al milanista Kessiè pare essersi completamente raffreddata, con l’ivoriano che sembra comunque troppo simile ad Allan: grinta e polmoni, ma scarsa disciplina tattica”.

