Luperto, l’avvocato: “In caso di accordo tra le parti sarà tutto molto rapido. Vedremo cosa accadrà in caso di processo”

NEWS NAPOLI CALCIO –Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto Ruggiero Malagnini, avvocato, tra gli altri, di Sebastiano Luperto. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La ricusazione dell’arbitro da parte di alcuni giocatori? Non mi risulta, personalmente non ho alcuna intenzione di ricusare l’arbitro. C’è una norma che prevede che un singolo arbitro non possa dirimere più di tre controversie diverse all’interno dello stesso ambito. Potrebbe essere sollevata questa eccezione, ma io non lo farò perchè voglio affrontare il processo, non fuggire. Entreremo nel merito della questione, ma per il momento siamo ancora a bocce ferme“.

“Il Collegio non è stato ancora costituito, manca ancora il presidente, poi capiremo meglio cosa accadrà in occasione della prima udienza. Ci sarà un tentativo di riconciliazione tra le parti. Se le parti dovessero essere d’accordo si risolverà tutto in fretta. La società Napoli potrebbe anche dire ai calciatori di evitare il Collegio, ma noi non abbiamo alcuna notizia in tal senso al momento. Il blocco dello stipendio? Il Napoli ha la facoltà di pagare le mensilità di Ottobre, Novembre e Dicembre entro il 16 Febbraio, quindi non c’è nessuna anomalia“.

