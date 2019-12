Koulibaly, l’avvocato: “Ci aspettiamo un regalo di Natale dal presidente. Questa situazione pesa ai calciatori”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, con Umberto Chiariello, in diretta sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e agente. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mi auspico che ci sia un ricongiungimento al più presto tra la società e i calciatori, spero che il Napoli lasci stare. Per ricompattarci, la squadra e la società Napoli ha bisogno di un gesto distensivo, che consenta ai calciatori di liberare la propria testa. La questione delle multe è una spada di Damocle che pende ormai da molto tempo sulla testa dei calciatori. Uno dei miei tre assistiti mi ha fatto sapere che sono state pagate le mensilità di Ottobre e Novembre. Oltre alle multe, per i giocatori pesa molto la questione relativa ai diritti di immagine. Sembra però che nell’ultimo periodo ci sia uno sforzo particolare della dirigenza per risolvere la situazione. Ci stiamo avvicinando al Natale e spero che il presidente sfrutti la cena di stasera per dare un segnale ai calciatori“.

