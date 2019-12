Gaetano, l’avvocato: “Speriamo la situazione si risolva presto, un accordo rapido eviterebbe il ricorso alla legge”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, con Umberto Chiariello, è intervenuto Eduardo Chiacchio, avvocato, tra gli altri, di Gianluca Gaetano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Speriamo tutti che la situazione si risolva il prima possibile e ci sia una riconciliazione. Al momento sono stati nominati due arbitri, basta fare una comunicazione sulla controversia ed evitare di interpellare il terzo arbitro. Perchè nel caso in cui dovesse entrare in gioco il terzo arbitro non si potrebbe più tornare indietro. Se si giungesse ad un accordo rapido sarebbe tutto più semplice, perchè si eviterebbe di ricorrere alla legge“.

