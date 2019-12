Ancelotti all’Everton, accordo raggiunto: stipendio da urlo per l’ex mister azzurro!

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell’Everton: l’ex tecnico azzurro ripartirà dalla Premier League.

ORE 18:00 – Lo stipendio, secondo quanto rivelato dal The Sun, toccherà i 16 mln di euro (14 mln di sterline), nei quali sono aggiunti 3 mln come bonus per la salvezza. Ecco una grafica presentata dagli inglesi che fa capire quanto sia importante lo stipendio che percepirà Ancelotti:

ORE 15:00 – Gli aggiornamenti di GianlucaDiMarzio.com:

“Come confermato nelle scorse ore è stato raggiunto l’accordo tra Ancelotti e l’Everton. Non c’è però ancora la firma sul contratto. Sarà lui il nuovo allenatore dell’Everton. Ieri a Londra sono iniziate delle riunioni fiume, che hanno portato all’accordo a notte fonda. Ancelotti con il suo avvocato stanno ora rileggendo i contratti, prima di ritornare a Napoli tra oggi e domani per risolvere con la società azzurra. L’accordo con De Laurentiis infatti consisteva che se Ancelotti avesse trovato un’altra squadra sarebbe decaduto il contratto con il Napoli.

Ancelotti firmerà un contratto di quattro anni e mezzo con i Toffees e sarà seguito dallo stesso staff avuto a Napoli, tranne il preparatore dei portieri e come vice il figlio Davide e Duncan Ferguson, allenatore ad interim dopo l’allontanamento di Marco Silva”.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che ieri Carlo è arrivato nel Merseyside per valutare la proposta. A voler fortemente mister Ancelotti sono Farhad Moshiri, il proprietario, e Bill Kenwright, presidente. Nello staff, scrive il quotidiano, dovrebbero entrare il figlio Davide ed il genero, Mino Fulco: a cambiare sarà il vice, Duncan Ferguson.

Pochi minuti fa inoltre Alessandro Alciato, collega di Sky Sport, tramite un tweet ha fatto sapere che l’accordo con il club inglese è stato raggiunto nella notte: oggi ci saranno i colloqui per liberarsi dal Napoli.

Everton-Ancelotti: accordo raggiunto nella notte. Oggi i colloqui per liberarsi dal Napoli. @SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) December 17, 2019

SkySport tramite il sito ufficiale fa sapere che oggi Ancelotti parlerà con Aurelio De Laurentiis per liberarsi dal contratto con il club azzurro, un passaggio che dovrebbe risultare una formalità, visto che l’accordo tra le parti prevedeva che l’allenatore sarebbe stato pagato dal Napoli fino a che non avesse trovato un nuova destinazione.