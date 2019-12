A Gattuso serve un regista: Allan è snaturato in quel ruolo, il brasiliano ha altre qualità

Allan e il ruolo del regista

L’edizione odierna de “Il Roma” scrive in merito alle doti di regista di Allan. Il brasiliano è stato scelto da Gattuso come l’uomo che deve guidare il centrocampo azzurro, ma in passato il calciatore è stato lodato per aver dimostrato tutt’altre qualità.

Recupera palloni

Il classe ’91 è infatti più un “recupera palloni“, ha un istinto fuggitivo che lo guida in ogni posto possibile per andare a pressare e far ripartire l’azione.

Il mercato invernale dovrà quindi regalare a Gattuso un nuovo regista affinchè le sue idee di gioco e il suo 4-3-3 possano essere messi in atto.

