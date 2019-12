Notizie Napoli, i prezzi dei voli per la gara di Champions League con il Barcellona

VOLI NAPOLI BARCELLONA – Una triste consuetudine, a cui siamo costretti ad assistere ormai ogni anno. E sempre con una sola categoria bersagliata: quella dei tifosi. Già, perché in occasione dei sorteggi di Champions League, siamo soliti assistere ad un rincaro dei prezzi da parte delle compagnie aeree che si occupano dei voli. E anche questa fastidiosa prassi si è ripetuta.

Il sorteggio di Nyon ha estratto l’accoppiamento forse peggiore per il Napoli, a cui è toccato il Barcellona di Lionel Messi. Sarà la prima sfida assoluta con i blaugrana in campo europeo, una gara complicata sul campo ma dall’enorme fascino sportivo. Ecco perché per entrambi i match si attende il pienone sia al San Paolo che al Camp Nou.

Voli Napoli Barcellona, triplicati i prezzi dei biglietti aereo. Che danno per i tifosi

La partita di Barcellona è prevista per il 18 marzo e appena conosciute le date è subito scattata la caccia al biglietto. Anche le compagnie aeree giocano sulla passione dei tifosi e quindi aumentano a dismisura i prezzi.

Noi di SpazioNapoli abbiamo dunque confrontato i prezzi delle maggiori compagnie aeree nella settimana precedente al match, con i prezzi della tratta Napoli-Barcellona con partenza il giorno 18 marzo e ritorno il giorno seguente.

Voli Napoli Barcellona settimana precedente alla partita

Come si può vedere dal grafico, i prezzi dei voli Napoli Barcellona vanno da un minimo di 90 a un massimo di 254 euro nella settima precedente alla partita.

I prezzi si triplicano addirittura se si decide di partire il 18 marzo (giorno partita, ndr), tornado poi a Napoli il giorno seguente. I costi partono da un minimo di 149 euro e arrivano fino a un massimo di 682 euro.

Voli Napoli Barcellona giorno partita

Insomma, una pratica di certo non piacevole e che grava – come sempre – sulle spalle dei tifosi, sfruttandone la passione.

