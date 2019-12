Rambaudi: “Contro il Parma ho visto un buon Insigne”. Di Marzio e Sconcerti: “Hai visto un’altra partita”

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto Roberto Rambaudi, con alcune dichiarazioni riguardanti la sfida del Napoli con il Parma. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ho una considerazione da fare sulla partita, in particolare sulla partita di Insigne. Prendetemi per matto ma ho visto un buon Insigne, ha fatto una buona partita secondo me“.

Gli hanno risposto in coro Mario Sconcerti e Gianni Di Marzio:

“Non sei pazzo ma hai visto un’altra partita. È stata una partita in cui ha sbagliato moltissimi passaggi, per non parlare delle occasioni fallite”.

