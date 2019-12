Fedele: “Il progetto è fallito, è colpa di tre persone: De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli”

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso della trasmissione Il bello del calcio, in onda su Canale 21, il noto giornalista Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Operazioni di mercato da fare a Gennaio? Un regista, ma su questo non ci piove. Poi ci vuole un terzino sinistro, soprattutto viste le condizioni precarie di Ghoulam. Dobbiamo finirla con i proclami elettorali, questo è il capolinea di un progetto e la fine di un ciclo. Gattuso fra sei mesi andrà via, proverà ad aggiustare le cose con la cattiveria, anche se nel secondo tempo di sabato è stato il peggiore in campo con le sue mosse. Questo è il fallimento di tre persone: De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli, è il fallimento di un progetto“.

