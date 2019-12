Con l’arrivo di Ancelotti all’Everton, il Napoli risparmierebbe 2,5 milioni di euro

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Come riportato nelle ultime ore, Carlo Ancelotti sembra essere molto vicino al ritorno in Premier League. È infatti stato contattato dall’Everton, per sostituire il tecnico ad interim Duncan Ferguson.

L’approdo di Ancelotti ai Toffees sarebbe una buona notizia per il Napoli, perchè la risoluzione del contratto di Ancelotti e del suo staff farebbe risparmiare al Napoli ben 2,5 milioni di euro.

Di seguito il commento di Marco Bellinazzo, penna de Il Sole 24 Ore, sul proprio profilo Facebook.

