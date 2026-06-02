Attento Napoli, una big internazionale tenta McTominay: il piano del club

Scott McTominay nel mirino del Real Madrid: secondo Il Mattino, lo scozzese del Napoli è tra i primi nomi sulla lista di Mourinho in caso di comferma di Florentino Perez come presidente.

McTominay e il Real Madrid: la lista di Mourinho

Il centrocampista scozzese vive un momento cruciale della carriera. A 29 anni, con il Mondiale all’orizzonte, McTominay sa bene che il prossimo contratto sarà uno dei più importanti della sua vita professionale. Le big europee hanno iniziato a muovere i primi passi, e Madrid rappresenta una destinazione concreta, non una semplice suggestione di mercato. Secondo quanto riporta Il Mattino, Mourinho ha McTominay nella sua lista prioritaria. Lo Special One, qualora Perez dovesse vincere le elezioni del 7 giugno, farebbe del centrocampista azzurro uno dei primi obiettivi della campagna estiva.

Napoli blinda McTominay: il contratto fino al 2030

De Laurentiis non rimane passivo di fronte alle manovre europee. Il presidente azzurro ha già deciso di rendere McTominay intoccabile nel progetto, blindandolo con un contratto lungo fino al 2030. Allegri, prossimo allenatore del Napoli, ha confermato che McTominay non si tocca. La strategia è quella di costruire il centrocampo partenopeo proprio attorno allo scozzese, eliminando ogni dubbio.

Il Mattino sottolinea un aspetto fondamentale: in Premier League, dove pure ha ricevuto sondaggi, McTominay ha già fatto sapere di non voler accettare altre maglie se non quella del Manchester United, salutato due estati fa. La situazione cambia completamente in Spagna, dove la Liga rappresenta un’alternativa credibile alle proposte inglesi. Il Real Madrid, dal canto suo, sa di dover agire rapidamente.

Quale scenario attende McTominay? Il Napoli intende renderlo centrale anche senza Conte e con Allegri in panchina. Madrid continuerà a osservare, ma il rinnovo fino al 2030 rappresenta un segnale chiaro: gli azzurri non intendono cedere il centrocampista nel prossimo calciomercato, nemmeno di fronte alle pressioni di un club come il Real.