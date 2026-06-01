Napoli, ora la scelta è definitiva: il padre del calciatore rompe il silenzio

Noa Lang punta al Napoli per rilanciare la carriera: il padre Jeffrey rivela le ambizioni dell’olandese dopo l’esperienza al Galatasaray e la convocazione al Mondiale.

Lang, l’annuncio del padre: “Non vede l’ora di tornare”

Jeffrey Lang, padre dell’esterno offensivo di proprietà del Napoli, ha svelato le vere intenzioni del figlio al termine della stagione. Intervistato da De Telegraaf, il genitore non ha nascosto l’entusiasmo di Noa per il ritorno in azzurro. “Non vede l’ora. Vuole avere successo lì”, ha dichiarato Jeffrey Lang, tracciando una strada ben precisa per il futuro del calciatore. La convinzione è netta: il talento dell’olandese vuole trovare spazio a Napoli, non altrove.

Dopo il prestito al Galatasaray nella seconda parte della stagione, il classe 1999 avrà l’opportunità di ripartire con una nuova progettualità tecnica. L’addio di Antonio Conte cambia completamente gli scenari: con il precedente allenatore, Lang aveva raccolto poco spazio e fiducia. Ora il panorama è diverso, e il calciatore intende sfruttare questa finestra.

Noa Lang con la maglia del Napoli

La lezione del Mondiale: aspettare il momento giusto

Quale atteggiamento deve avere Lang per conquistarsi il Napoli? Secondo il padre, la risposta è semplice: lavorare in silenzio, dimostrare valore in allenamento e cogliere le occasioni quando arrivano. “Tutto inizia in allenamento. È lì che devi dimostrare il tuo valore e, se ti viene data l’occasione, devi coglierla”, ha spiegato Jeffrey Lang.

La convocazione dall’Olanda per il Mondiale negli Stati Uniti rappresenta una spinta motivazionale importante. Jeffrey ha sottolineato come il figlio debba continuare a studiare i compagni di squadra e imparare dai migliori. “Finché Cody fa bene, Noa deve aspettare pazientemente il suo turno e dare prova di sé in allenamento”, riferendosi a Cody Gakpo, titolare nella nazionale olandese.

Il Napoli come trampolino di rilancio

Il ritorno a Napoli non è una semplice soluzione logistica, bensì una scelta strategica per Lang. L’ambiente azzurro offre al talento olandese la possibilità di crescere in un club con ambizioni europee e una tifoseria esigente. La nuova gestione tecnica potrebbe garantire spazi che con Conte non c’erano stati, permettendo a Lang di mettere finalmente in mostra le qualità che lo contraddistinguono. Jeffrey Lang ha chiuso l’intervista con una sentenza che racchiude tutta la filosofia del figlio: “Alla fine bisogna far parlare i piedi, quindi spetta a lui dimostrarlo”. Noa sa che ha una chance importante davanti: dipende solo da lui trasformarla in realtà durante la prossima stagione.