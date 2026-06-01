Lutto nel mondo del calcio, il Napoli si unisce al cordoglio: commovente messaggio social

Marios Oikonomou non ha superato le ferite riportate nell’incidente motociclistico di maggio. L’ex difensore greco, che ha costruito la sua carriera nel calcio italiano, si è spento dopo settimane di ricovero ospedaliero.

La scomparsa di Oikonomou rappresenta una perdita significativa per il calcio italiano, dove il giocatore ha indossato le maglie di diversi club storici della Serie A. Cagliari, Bologna e Sampdoria lo hanno ospitato durante una carriera che lo ha reso noto nel nostro campionato.

Napoli: il messaggio ufficiale di De Laurentiis

Il club azzurro ha scelto di manifestare vicinanza alla famiglia attraverso una dichiarazione ufficiale. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano”. La nota della società azzurra riconosce il percorso professionale dell’ex calciatore, benché Oikonomou non abbia mai vestito la maglia del Napoli durante la sua permanenza in Italia.