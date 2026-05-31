Napoli, due cessioni in vista? L’annuncio di Fabrizio Romano spiazza tutti

Il Napoli affronta settimane decisive sul fronte mercato e panchina. Secondo Fabrizio Romano, Lucca rientra ufficialmente dal Nottingham Forest, con l’intenzione di giocare con continuità in Italia. La situazione di Vergara resta sotto osservazione, senza trattative concrete con club esteri. Nel frattempo, cresce l’attesa per Massimiliano Allegri, la cui liberazione dal Milan potrebbe sbloccare la parte formale della trattativa con il club partenopeo.

Ritorno di Lucca e preferenza italiana

In casa Napoli, nelle ultime settimane, è tornato oggetto di dibattito il futuro di Lucca. Il centravanti, arrivato con molte aspettative, non è riuscito a brillare. Anche il suo prestito al Nottingham non è andato nel migliore dei modi:

“Rientra ufficialmente Lucca dal Nottingham. Il club ha avvisato gli azzurri, non ci sono mai stati dubbi. La sua questione andrà monitorata. Si parlerà con Allegri: per Lucca c’è una preferenza italiana. Vuole giocare con continuità, si cerca di rivedere il Lucca di Udine” – ha detto Romano su YouTube.

Situazione Vergara: nessuna trattativa concreta

Molto importante anche la questione Vergara. L’esterno azzurro è riuscito a mettersi in mostra durante questa stagione, convincendo il club a puntare su di lui. Sul suo futuro, Romano, è stato chiaro:

“Il discorso Vergara verrà affrontato con Allegri. Oggi non risulta che il Napoli sia in trattativa concreta per cederlo. Non c’è una trattativa in piedi con il Tottenham. Molto dipenderà da come giocherà il Napoli la prossima stagione”. Antonio Vergara esulta con la maglia del Napoli

Allegri, attesa per il via libera dal Milan

Si attende soprattutto Allegri. L’esperto di mercato ha fatto il punto della situazione anche sulla trattativa con il Napoli, annunciando che uno scoglio da superare sia il Milan. Affare non in dubbio, in quanto tutto accordato: