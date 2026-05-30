UFFICIALE, l’ex Napoli torna in Serie A: c’è il comunicato

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. L’ex dirigente di Napoli e Juventus ha firmato stamattina negli uffici di Zingonia, prendendo il posto di Tony D’Amico.

Giuntoli all’Atalanta: l’arrivo ufficiale del direttore sportivo

La carriera di Giuntoli riparte dalla Dea dopo l’esperienza a Torino. Il dirigente toscano ha sottoscritto un accordo che lo vede protagonista della riorganizzazione sportiva bergamasca. D’Amico ha lasciato il club nerazzurro nei giorni scorsi, creando lo spazio per l’arrivo del nuovo direttore.

Giuntoli ritroverà in panchina Maurizio Sarri. La Dea ha scelto un profilo con esperienza ai massimi livelli: il nuovo direttore sportivo vanta un palmares costruito negli anni al Carpi, dove ha orchestrato quattro promozioni in cinque stagioni. Quella straordinaria ascesa dalla Serie D alla Serie A rappresenta il primo grande successo della sua carriera dirigenziale. A Napoli ha vinto la Coppa Italia nella stagione 2019/20 e lo scudetto nel 2022/23, il terzo storico dei partenopei. Alla Juventus ha conquistato la Coppa Italia nella prima delle sue due stagioni a Torino.

Atalanta, Giuntoli arriva con un curriculum di vittorie

La nota ufficiale del club celebra l’arrivo del dirigente come una scelta strategica per il futuro. L’Atalanta sottolinea le competenze e la visione che Giuntoli ha dimostrato nel panorama calcistico italiano. Ha iniziato la carriera da dirigente a 36 anni, quindi ben 18 anni fa presso lo Spezia. Il percorso successivo al Carpi l’ha consacrato tra i migliori del settore, con risultati che hanno attirato l’attenzione dei grandi club.

Quale il ruolo di Giuntoli nell’Atalanta prossima? Il direttore sportivo avrà il compito di gestire il mercato e la programmazione tecnica della Dea, operando in sinergia con il progetto allenatoriale di Sarri. La Famiglia Percassi ha rivolto un caloroso benvenuto al dirigente toscano. Giuntoli dovrà affrontare la sfida di mantenere competitiva una squadra che negli ultimi anni ha saputo combinare risultati e sostenibilità economica. L’arrivo a Bergamo rappresenta una nuova sfida dopo le esperienze a Napoli e Juventus, dove ha costruito la reputazione di dirigente capace di vincere.

La stagione che verrà vedrà Giuntoli impegnato nella gestione del mercato estivo dell’Atalanta, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva per gli obiettivi europei. Il direttore sportivo dovrà operare in continuità con le strategie che hanno caratterizzato il club bergamasco negli ultimi anni, mantenendo equilibrio tra investimenti e gestione finanziaria. L’esperienza acquisita in Serie A alle migliori squadre rappresenta il bagaglio che Giuntoli porta alla Dea.