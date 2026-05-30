Mercato Napoli, l’obiettivo strizza l’occhio agli azzurri: trattativa in discesa?

Kerim Alajbegovic apre le porte alla Serie A e il Napoli entra nella corsa insieme a Inter, Juventus e Roma. Dal ritiro della Bosnia, la giovane promessa offensiva del Bayer Leverkusen ha confessato il proprio gradimento per il calcio italiano.

Alajbegovic apre al Napoli e non solo: le sue parole

Il classe 2007 non ha nascosto le proprie ambizioni ai microfoni di SportMediaset. “La Serie A è bella e mi piace, ci sono tante squadre forti. Inter, Napoli, Juventus, Roma sono top, vediamo cosa succede. Sono pronto per un top club italiano o in un altro campionato importante”, ha dichiarato il talento tedesco. Una apertura esplicita che arriva in un momento delicato del calciomercato, quando i principali club della penisola cercano rinforzi offensivi per le competizioni europee.

Alajbegovic vanta un curriculum già solido nonostante l’età. Con il Salisburgo ha accumulato 44 presenze e 13 reti, mentre con la Bosnia ha collezionato 9 apparizioni e 1 gol.

Alajbegovic durante una partita con il Red Bull Salzburg

Bayer Leverkusen: quale sarà il prezzo per cedere il talento?

La vera incognita riguarda il costo del cartellino. Il Bayer Leverkusen non ha intenzione di svendere un giocatore su cui ha investito e che rappresenta una pedina importante nel progetto tecnico. La valutazione del club tedesco dipenderà anche dalle prestazioni che Alajbegovic fornirà nei prossimi impegni internazionali con la nazionale.

Il Napoli, insieme ai competitor citati dal giocatore, dovrà valutare la convenienza economica dell’operazione. Una mossa in questo senso comporterebbe uno sforzo finanziario significativo, soprattutto considerando l’ampiezza della competizione sul mercato. Le dichiarazioni del giovane talento hanno certamente accelerato i tempi delle valutazioni dei club interessati, che ora sanno di avere un’occasione concreta per portare il calciatore in Italia.