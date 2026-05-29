Napoli, Meret o Milinkovic Savic con Allegri? Arriva la sentenza in diretta

Meret ha rinunciato alla titolarità del Napoli per i troppi infortuni: secondo l’analisi di Federico Marchetti, l’olandese Milinkovic-Savic non basta per un progetto con Allegri in Champions League.

Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, non ha dubbi sulla dinamica che ha caratterizzato la stagione tra i pali azzurri. Il dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic non è stato costruttivo: uno dei due ha pagato il prezzo. Non è stata una scelta della società, dunque, ma una resa del portiere campano di fronte alle difficoltà fisiche ricorrenti.

“Meret e Milinkovic-Savic? Pensavo in una convivenza più costruttiva per entrambi invece credo che sto dualismo è nato qualcuno l’ha sofferto e credo che l’ha sofferto Meret perché ha avuto un sacco di problemi e non è mai uscito fuori quindi ha consegnato di sua spontanea iniziativa permettetemelo la titolarità della porta. Credo che dopo quest’anno si debba fare una scelta. Poi non so se Napoli sceglierà un profilo o l’altro.

Se De Laurentiis prende Allegri per fare un percorso diverso in Champions League, per me Milinkovic non basta. Devi prendere un profilo più forte a livello internazionale ed esperienza internazionale perché Milinkovic è il primo anno quest’anno che ha fatto la Champions League”