Mercato Napoli, nome nuovo per la porta: il club azzurro valuta il cartellino

Matej Kovar finisce nel radar del calciomercato Napoli: il portiere ceco del Bayer Leverkusen, ventiquattro anni, rappresenta il profilo nuovo per la porta azzurra dopo la stagione da protagonista all’Psv Eindhoven in Eredivisie.

Leverkusen proprietario: il nodo della trattativa

Il cartellino non appartiene all’Psv. Il Bayer Leverkusen detiene il giocatore e negli ultimi anni ha costruito una reputazione solida nel valorizzare talenti europei. Questo aspetto non complica ma struttura la trattativa: il club tedesco ha relazioni positive accumulate nel mercato internazionale e non rappresenta un ostacolo insuperabile per il Napoli. Kovar ha già giocato a livelli elevati, sa cosa significhi affrontare avversari di primo piano e gestire pressioni importanti.