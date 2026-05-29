“De Laurentiis ha fatto la stessa richiesta!”: Napoli, spunta il retroscena su Allegri e Italiano

Massimiliano Allegri vince il ballottaggio con Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli. De Laurentiis ha chiesto la rescissione a entrambi gli allenatori, ma ha scelto di affidare il progetto all’ex tecnico della Juventus.

La trattativa con Italiano era già avanzata. Come rivela Kiss Kiss Napoli attraverso il direttore Valter De Maggio, l’accordo con l’attuale allenatore del Bologna era completo su tutti i dettagli. Il club partenopeo ha però deciso di cambiare rotta all’ultimo momento, preferendo Allegri nonostante l’intesa già raggiunta con Italiano.

Allegri e Italiano: De Laurentiis chiede rescissione a entrambi

Il presidente ha adottato la stessa strategia con i due candidati. Ha contattato Italiano e ha chiesto la rescissione dal Bologna. Ha contattato Allegri e ha chiesto lo stesso dal Milan. Italiano ha accettato e ha rescisso, liberandosi così dal suo contratto. Allegri ha accettato la proposta, ma rimane ancora legato ai rossoneri. Per completare l’operazione servono i tempi tecnici: la risoluzione ufficiale del contratto di Allegri con il Milan e la sottoscrizione definitiva dell’accordo tra il tecnico e il Napoli.

Italiano avrebbe rescisso comunque. Era in buoni rapporti con il Bologna e la separazione è stata gestita senza conflitti. Eppure la scelta finale del Napoli è caduta su Allegri, relegando l’ex Fiorentina e Bologna a una posizione secondaria nel progetto di De Laurentiis. Una decisione netta, presa quando entrambi i profili erano già stati sondati e avevano dato la loro disponibilità.