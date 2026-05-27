Napoli, sondaggio per il centrocampo: arriva dalla Bundesliga?

Lovro Majer torna nel mirino del Napoli a condizioni economiche radicalmente diverse. Il Wolfsburg, retrocesso dalla Bundesliga, potrebbe cedere il centrocampista croato per circa 10 milioni di euro, cifra inferiore ai 25 spesi tre anni fa per acquistarlo dal Rennes.

Majer e il Napoli: il ritorno di fiamma dopo la retrocessione del Wolfsburg

Secondo indiscrezioni dalla Croazia, gli azzurri seguono attentamente la situazione del giocatore. La retrocessione tedesca ha trasformato radicalmente lo scenario: il club di Wolfsburg non oppone resistenza alla partenza e apre alla cessione. Il contratto di Majer scade nel 2028 e non contiene clausola rescissoria, ma prevede una riduzione dello stipendio in caso di retrocessione. Questa configurazione contrattuale rende il croato più accessibile rispetto a un anno fa, quando il Napoli aveva già valutato il suo profilo senza chiudere.

La formula più probabile è il prestito. Questa soluzione consentirebbe al Napoli di testare l’inserimento di Majer in rosa senza esposizione economica immediata elevata. Tre anni dopo il trasferimento al Rennes, il centrocampista croato rappresenta un’opportunità di mercato concreta per la mediana partenopea, soprattutto se il club azzurro intende rinnovare il centrocampo con investimenti selettivi.