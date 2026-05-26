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Napoli, annuncio a sorpresa di Lukaku: le parole sul futuro

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Napoli, annuncio a sorpresa di Lukaku: le parole sul futuro
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli numero 9. Foto: ANSA
Romelu Lukaku numero 9 del Napoli di spalle durante una partita di Serie A

Romelu Lukaku chiude definitivamente ai rumors di addio estivo: l’attaccante del Napoli dichiara di non aver mai pensato a una partenza e smentisce le ricostruzioni dei media italiani sulla sua situazione contrattuale.

Lukaku e il Napoli: niente addio in vista

L’attaccante belga ha affrontato direttamente le speculazioni sul suo futuro durante un’intervista a RTBF. Le sue parole lasciano poco spazio all’interpretazione: “Non sono il tipo che chiede di partire”. Lukaku sottolinea che il suo contratto lo lega ancora agli azzurri per un anno e che la sua volontà rimane quella di proseguire con la maglia partenopea. La dichiarazione arriva dopo settimane di voci insistenti su un possibile trasferimento nella prossima finestra di mercato.

Il giocatore ha anche criticato apertamente la narrazione costruita intorno a lui. “Mi dà un po’ fastidio il modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato”, ha dichiarato. Lukaku sostiene che le polemiche sono state amplificate e che la realtà della situazione è completamente diversa da quanto riportato. Il suo amore per il Napoli resta intatto, secondo quanto affermato dall’ex Inter e Chelsea.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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