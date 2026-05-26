Napoli, annuncio a sorpresa di Lukaku: le parole sul futuro

Romelu Lukaku chiude definitivamente ai rumors di addio estivo: l’attaccante del Napoli dichiara di non aver mai pensato a una partenza e smentisce le ricostruzioni dei media italiani sulla sua situazione contrattuale.

Lukaku e il Napoli: niente addio in vista

L’attaccante belga ha affrontato direttamente le speculazioni sul suo futuro durante un’intervista a RTBF. Le sue parole lasciano poco spazio all’interpretazione: “Non sono il tipo che chiede di partire”. Lukaku sottolinea che il suo contratto lo lega ancora agli azzurri per un anno e che la sua volontà rimane quella di proseguire con la maglia partenopea. La dichiarazione arriva dopo settimane di voci insistenti su un possibile trasferimento nella prossima finestra di mercato.

Il giocatore ha anche criticato apertamente la narrazione costruita intorno a lui. “Mi dà un po’ fastidio il modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato”, ha dichiarato. Lukaku sostiene che le polemiche sono state amplificate e che la realtà della situazione è completamente diversa da quanto riportato. Il suo amore per il Napoli resta intatto, secondo quanto affermato dall’ex Inter e Chelsea.