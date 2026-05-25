Napoli, corsa ad ostacoli per il colpo estivo: duello infuocato per il big della Serie A

Arthur Atta attira le mire del Napoli nel calciomercato estivo, ma la Premier League complica i piani azzurri con offerte concrete. Il centrocampista dell’Udinese è finito nel mirino della dirigenza partenopea dopo la sfida al Maradona.
Atta e la valutazione in salita: dai 20 ai 40 milioni
La trattativa per il francese dell’Udinese si complica rapidamente. Come rivela Il Mattino, il Fulham ha già mosso i primi passi proponendo circa 20 milioni di euro, cifra respinta dal club friulano. La valutazione dei bianconeri si è assestata sui 40 milioni, uno scoglio significativo per le casse azzurre. Nel mezzo si posiziona il Galatasaray, pronto a spingersi fino a 30 milioni per assicurarsi il mediano.
Il Napoli segue Atta con attenzione tattica. La dirigenza partenopea lo ha osservato durante il confronto diretto in Serie A, valutando se le caratteristiche del giocatore si adattano al progetto tecnico. Tuttavia, la presenza di competitor europei rende la trattativa sempre più complicata. La Premier League non rappresenta solo una minaccia economica, ma anche una destinazione attrattiva per i giocatori, che vedono lì l’occasione di competere ai massimi livelli.
Napoli e il nodo economico: quale strategia per giugno?
Quale margine ha realmente il Napoli per competere? La forbice tra la richiesta dell’Udinese e l’offerta iniziale del Fulham è ampia. Gli azzurri dovranno decidere se investire risorse significative su un mediano ancora in fase di consolidamento oppure orientarsi su profili diversi. La scelta dipenderà dalle uscite che il club riuscirà a gestire nei prossimi mesi e dalla disponibilità economica che De Laurentiis intende dedicare al centrocampo.
La corsa ad Atta nel calciomercato estivo rappresenta un primo test per la capacità negoziale del Napoli in una sessione che sarà cruciale. Se le altre pretendenti continueranno a offrire cifre superiori ai 30 milioni, gli azzurri rischiano di rimanere esclusi. La prossima mossa della dirigenza partenopea determinerà se Atta resterà un’opzione concreta o diventerà un’occasione sfumata tra le tante del mercato europeo.