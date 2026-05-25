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“Allegri ora non è un’opzione!”: Napoli, Mediaset chiama un altro nome per la panchina

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“Allegri ora non è un’opzione!”: Napoli, Mediaset chiama un altro nome per la panchina
Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa
Aurelio De Laurentiis durante una conferenza stampa al tavolo con microfono e bottiglie d'acqua

Vincenzo Italiano è il candidato prioritario di De Laurentiis per la panchina del Napoli dopo l’addio di Conte. Allegri, nonostante le voci insistenti, non rientra nelle valutazioni attuali del presidente azzurro.

Italiano in pole: la scelta di De Laurentiis

Come rivela Mediaset, il profilo di Vincenzo Italiano rappresenta la soluzione più gradita in casa Napoli. De Laurentiis ha individuato nel tecnico toscano il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte e riportare continuità progettuale sulla panchina partenopea. La decisione non è casuale: Italiano conosce già il contesto della Serie A e ha dimostrato di saper costruire progetti ambiziosi.

Le alternative circolate nelle scorse settimane trovano poco spazio nelle priorità del presidente. La pista legata a Massimiliano Allegri, alimentata da rumors di mercato e speculazioni, non rappresenta oggi una opzione concreta per la successione di Conte. Il tecnico juventino lascerà il Milan al termine della stagione, ma il suo profilo non corrisponde alle esigenze della dirigenza partenopea in questa fase.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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