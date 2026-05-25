“Allegri ora non è un’opzione!”: Napoli, Mediaset chiama un altro nome per la panchina

Vincenzo Italiano è il candidato prioritario di De Laurentiis per la panchina del Napoli dopo l’addio di Conte. Allegri, nonostante le voci insistenti, non rientra nelle valutazioni attuali del presidente azzurro.
Italiano in pole: la scelta di De Laurentiis
Come rivela Mediaset, il profilo di Vincenzo Italiano rappresenta la soluzione più gradita in casa Napoli. De Laurentiis ha individuato nel tecnico toscano il candidato ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte e riportare continuità progettuale sulla panchina partenopea. La decisione non è casuale: Italiano conosce già il contesto della Serie A e ha dimostrato di saper costruire progetti ambiziosi.
Le alternative circolate nelle scorse settimane trovano poco spazio nelle priorità del presidente. La pista legata a Massimiliano Allegri, alimentata da rumors di mercato e speculazioni, non rappresenta oggi una opzione concreta per la successione di Conte. Il tecnico juventino lascerà il Milan al termine della stagione, ma il suo profilo non corrisponde alle esigenze della dirigenza partenopea in questa fase.