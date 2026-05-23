Napoli su Sarri, arriva l’annuncio: decisione presa

Maurizio Sarri ha scelto l’Atalanta e chiude definitivamente con la Lazio: l’allenatore toscano incontrerà Claudio Lotito entro giovedì per rescindere il contratto.

Sarri-Atalanta: accordo da 3 milioni a stagione

L’intesa con il club bergamasco è totale. Come rivela Alfredo Pedullà, la Dea ha offerto un contratto biennale con opzione di rinnovo e un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione, con bonus ancora da definire. Sarri ha accettato senza esitazioni, chiudendo definitivamente il capitolo laziale che lo aveva visto tornare nella capitale lo scorso anno.

Il tecnico aveva già guidato la Lazio in passato, ma questa volta l’esperienza non ha trovato continuità. L’Atalanta rappresenta una soluzione concreta e immediata: una squadra in ascesa che gioca regolarmente le coppe europee e che punta a consolidare il suo progetto tattico con un allenatore di esperienza internazionale. Sarri conosce bene l’ambiente italiano e ha già dimostrato di saper valorizzare le rose a sua disposizione, indipendentemente dalle ambizioni iniziali.