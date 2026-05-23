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Napoli su Sarri, arriva l’annuncio: decisione presa

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Napoli su Sarri, arriva l’annuncio: decisione presa
Maurizio Sarri osserva dalla panchina durante la partita
Maurizio Sarri in panchina con giubbotto nero e occhiali, durante una partita

Maurizio Sarri ha scelto l’Atalanta e chiude definitivamente con la Lazio: l’allenatore toscano incontrerà Claudio Lotito entro giovedì per rescindere il contratto.

Sarri-Atalanta: accordo da 3 milioni a stagione

L’intesa con il club bergamasco è totale. Come rivela Alfredo Pedullà, la Dea ha offerto un contratto biennale con opzione di rinnovo e un ingaggio di 3 milioni di euro a stagione, con bonus ancora da definire. Sarri ha accettato senza esitazioni, chiudendo definitivamente il capitolo laziale che lo aveva visto tornare nella capitale lo scorso anno.

Il tecnico aveva già guidato la Lazio in passato, ma questa volta l’esperienza non ha trovato continuità. L’Atalanta rappresenta una soluzione concreta e immediata: una squadra in ascesa che gioca regolarmente le coppe europee e che punta a consolidare il suo progetto tattico con un allenatore di esperienza internazionale. Sarri conosce bene l’ambiente italiano e ha già dimostrato di saper valorizzare le rose a sua disposizione, indipendentemente dalle ambizioni iniziali.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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