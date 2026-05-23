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Napoli, per la panchina non è sfumata la pista Allegri: la situazione

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Napoli, per la panchina non è sfumata la pista Allegri: la situazione
Antonio Conte e Massimiliano Allegri prima di Napoli-Milan. Foto: ANSA
Antonio Conte e Massimiliano Allegri in abito scuro prima di Napoli-Milan

Massimiliano Allegri rimane nel mirino di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma il tecnico toscano ha ancora un contratto con il Milan che complica ogni scenario futuro.

Allegri-Milan: il nodo da sciogliere

Il Milan ha dichiarato pubblicamente la volontà di confermare Allegri, almeno nelle comunicazioni ufficiali. Tuttavia, secondo quanto riporta Il Mattino, quelle affermazioni potrebbero essere solo dichiarazioni di facciata. Le voci sul rinnovo circolate nelle ultime ore trasmettono un messaggio di compattezza, ma la certezza sulla permanenza non esiste ancora. Nessun accordo definitivo è stato sottoscritto. Il presidente De Laurentiis conosce questa fragilità e non abbandona la pista. Il Napoli rimane in attesa, consapevole che il destino di Allegri dipenderà dal rendimento rossonero negli ultimi mesi di stagione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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