Napoli, per la panchina non è sfumata la pista Allegri: la situazione

Massimiliano Allegri rimane nel mirino di De Laurentiis per la panchina del Napoli, ma il tecnico toscano ha ancora un contratto con il Milan che complica ogni scenario futuro.
Allegri-Milan: il nodo da sciogliere
Il Milan ha dichiarato pubblicamente la volontà di confermare Allegri, almeno nelle comunicazioni ufficiali. Tuttavia, secondo quanto riporta Il Mattino, quelle affermazioni potrebbero essere solo dichiarazioni di facciata. Le voci sul rinnovo circolate nelle ultime ore trasmettono un messaggio di compattezza, ma la certezza sulla permanenza non esiste ancora. Nessun accordo definitivo è stato sottoscritto. Il presidente De Laurentiis conosce questa fragilità e non abbandona la pista. Il Napoli rimane in attesa, consapevole che il destino di Allegri dipenderà dal rendimento rossonero negli ultimi mesi di stagione.