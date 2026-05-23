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Mercato Napoli, Juan Jesus verso l’addio: il nome per sostituirlo

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Mercato Napoli, Juan Jesus verso l’addio: il nome per sostituirlo
Juan Jesus in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Le ultime su Juan Jesus

Mario Gila è il primo obiettivo del Napoli per la difesa: Manna accelera i contatti con la Lazio e vuole chiudere prima della concorrenza europea.

Gila: la scelta per rimpiazzare Juan Jesus

L’addio di Juan Jesus è ormai definito. Il difensore brasiliano lascerà Napoli al termine della stagione, liberando una casella cruciale in retroguardia. Gli azzurri hanno già identificato il profilo ideale per sostituirlo: Mario Gila della Lazio rappresenta la soluzione prescelta dalla dirigenza partenopea, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Lo spagnolo offre esattamente quello che serve. Età giusta, qualità tecniche consolidate e ampi margini di miglioramento futuro. Il contratto con i biancocelesti scade nel 2027: una finestra temporale che consente negoziazioni costruttive senza pressioni di scadenza imminente. Rafa Marin tornerà dal prestito al Villarreal, ma la società ha deciso di valutarlo durante il ritiro estivo prima di definire il suo ruolo nella rosa.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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