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LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-2 (6′ Trepy, 17′ Mendy)): RADDOPPIO CAGLIARI CON MENDY

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LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-2 (6′ Trepy, 17′ Mendy)): RADDOPPIO CAGLIARI CON MENDY
Napoli-Cagliari Primavera, Finale Playout Primavera 1
Napoli Primavera

21′ – Doppio cambio tra le file del Napoli; escono Raggioli e De Luca, entrano Barido e Garofalo.

17′ – RADDOPPIO CAGLIARI: Mendy beffa Ferrante con una conclusione dalla lunga distanza; non perfetto il portiere azzurro: 0-2

13′ – Cagliari a un passo dal raddoppio; Prisco sbaglia il retropassaggio e regala il pallone a Mendy; il 10 rossoblù è bravo a servire Trepy, libero in area, ma l’attaccante ospite cicca il tiro.

10′ – Napoli vicinissimo al pareggio con Raggioli; De Chiara, da calcio d’angolo, pennella un pallone sulla testa del 9 azzurro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa.

6′ – VANTAGGIO DEL CAGLIARI: Trepy si invola verso la porta, con un gran azione solitaria; il numero 10 rossoblù anticipa nettamente Ferrante, Eletto prova a salvare sulla linea, ma il suo tentativo di chiusura finisce in rete: 0-1.

1′ – Inizia il match

Intanto ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Eletto, De Luca; Borriello, De Chiara, Prisco, Smeraldi; Pereyra, Raggioli

Cagliari (4-4-2): Kehayov; Grandu, Cogoni, Franke, Marini; Raterink, Malfitano, Tronci, Mendy; Russo, Trepy

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari, Finale Playout Primavera 1. In campo a breve le due squadra all’Arena G.Piccolo di Cercola. Una partita da dentro o fuori per i ragazzi di mister Rocco, desiderosi di restare nella categoria dopo un campionato altalenante, fatto di tante gioie, ma anche di tanti dolori.

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

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