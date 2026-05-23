LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-2 (6′ Trepy, 17′ Mendy)): RADDOPPIO CAGLIARI CON MENDY

21′ – Doppio cambio tra le file del Napoli; escono Raggioli e De Luca, entrano Barido e Garofalo.
17′ – RADDOPPIO CAGLIARI: Mendy beffa Ferrante con una conclusione dalla lunga distanza; non perfetto il portiere azzurro: 0-2
13′ – Cagliari a un passo dal raddoppio; Prisco sbaglia il retropassaggio e regala il pallone a Mendy; il 10 rossoblù è bravo a servire Trepy, libero in area, ma l’attaccante ospite cicca il tiro.
10′ – Napoli vicinissimo al pareggio con Raggioli; De Chiara, da calcio d’angolo, pennella un pallone sulla testa del 9 azzurro, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa.
6′ – VANTAGGIO DEL CAGLIARI: Trepy si invola verso la porta, con un gran azione solitaria; il numero 10 rossoblù anticipa nettamente Ferrante, Eletto prova a salvare sulla linea, ma il suo tentativo di chiusura finisce in rete: 0-1.
1′ – Inizia il match
Intanto ecco le formazioni ufficiali:
NAPOLI (4-4-2): Ferrante; Caucci, Gambardella, Eletto, De Luca; Borriello, De Chiara, Prisco, Smeraldi; Pereyra, Raggioli
Cagliari (4-4-2): Kehayov; Grandu, Cogoni, Franke, Marini; Raterink, Malfitano, Tronci, Mendy; Russo, Trepy
Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari, Finale Playout Primavera 1. In campo a breve le due squadra all’Arena G.Piccolo di Cercola. Una partita da dentro o fuori per i ragazzi di mister Rocco, desiderosi di restare nella categoria dopo un campionato altalenante, fatto di tante gioie, ma anche di tanti dolori.