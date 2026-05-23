“Il mio stato d’animo?”: le parole di Sarri prima di Lazio-Pisa

Maurizio Sarri ammette i limiti strutturali della Lazio in questa stagione: la squadra non era costruita per vincere, nonostante il secondo posto e la finale raggiunta. Le assenze croniche hanno compromesso il progetto. L’allenatore del Lazio, accostato a Napoli ed Atalanta nel corso delle ultime settimane, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport.

Sarri: “Non eravamo strutturati per vincere”

L’allenatore della Lazio non cerca scusanti, ma fotografa la realtà. “Nessun trofeo? È chiaro che abbiamo fatto il secondo posto, la finale, ma la vittoria c’è mancata. Non siamo stati strutturati per vincere quest’anno”, ha dichiarato a Sky prima della sfida contro il Pisa. Una confessione che va oltre la semplice analisi tattica: è il riconoscimento di un gap organizzativo che nemmeno il calcio propositivo di Sarri è riuscito a colmare.

“Stato d’animo? Questa partita è lo specchio della nostra stagione. Anche stasera mancano 8 o 9 giocatori. È stata una difficoltà costante. Arriviamo in difficoltà con la voglia di uscire bene dalla stagione. Sono sereno”.