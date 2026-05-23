“Ha superato Italiano!”: Napoli, ecco il nome in pole per la panchina

Fabio Grosso ha scavalcato Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte. La decisione è ormai definita e la separazione tra l’allenatore e la società partenopea avverrà dopo la gara contro l’Udinese.

Grosso davanti a Italiano: la preferenza del Napoli

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, esperto di mercato, Fabio Grosso ha più chance rispetto a Vincenzo Italiano per sedersi sulla panchina azzurra. Il Napoli cerca un gestore capace di gestire il post-Conte, e il nome di Massimiliano Allegri rimane il primo della lista, anche se la sua posizione è complicata. Allegri ha un contratto con il Milan e condiziona la sua permanenza ai risultati sportivi. Nella prossima settimana il Milan avrà riunioni interne decisive su questa questione.

Cosa spinge il Napoli verso Grosso? La ricerca è orientata verso un profilo gestionale, non verso un costruttore di progetti a lungo termine. Grosso rappresenta questa tipologia di candidato, capace di amministrare una squadra già strutturata senza stravolgimenti tattici. Italiano, pur essendo un nome di qualità, ha ricevuto una valutazione inferiore in questa fase della ricerca.