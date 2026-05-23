Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Ha superato Italiano!”: Napoli, ecco il nome in pole per la panchina

di
“Ha superato Italiano!”: Napoli, ecco il nome in pole per la panchina
De Laurentiis al telefono al Napoli Training Center. Foto: SpazioNapoli
Aurelio De Laurentiis al telefono presso il Napoli Training Center durante le trattative per il nuovo allenatore

Fabio Grosso ha scavalcato Vincenzo Italiano nella corsa alla panchina del Napoli dopo l’addio di Antonio Conte. La decisione è ormai definita e la separazione tra l’allenatore e la società partenopea avverrà dopo la gara contro l’Udinese.

Grosso davanti a Italiano: la preferenza del Napoli

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, esperto di mercato, Fabio Grosso ha più chance rispetto a Vincenzo Italiano per sedersi sulla panchina azzurra. Il Napoli cerca un gestore capace di gestire il post-Conte, e il nome di Massimiliano Allegri rimane il primo della lista, anche se la sua posizione è complicata. Allegri ha un contratto con il Milan e condiziona la sua permanenza ai risultati sportivi. Nella prossima settimana il Milan avrà riunioni interne decisive su questa questione.

Cosa spinge il Napoli verso Grosso? La ricerca è orientata verso un profilo gestionale, non verso un costruttore di progetti a lungo termine. Grosso rappresenta questa tipologia di candidato, capace di amministrare una squadra già strutturata senza stravolgimenti tattici. Italiano, pur essendo un nome di qualità, ha ricevuto una valutazione inferiore in questa fase della ricerca.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie