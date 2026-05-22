Nasce la CRISEP Performance: al via il progetto per i giovani dell’ex Napoli Luigi Sepe

San Giorgio a Cremano si prepara a vivere un’estate all’insegna del calcio: è nata la CRISEP Performance, un progetto ambizioso che porta il calcio professionistico direttamente tra i ragazzi del territorio. L’idea è di mister Francesco Criscuoli e di Luigi Sepe, portiere ex Napoli che ora ora ha scelto di dedicarsi ai giovani.

Cos’è la CRISEP Performance e quando partirà

L’obiettivo del progetto non è solo tecnico. Criscuoli e Sepe hanno costruito una formula che punta sulla crescita del ragazzo a tutto tondo: tecnica individuale, certo, ma anche mentalità, disciplina, capacità di stare in un gruppo. Le settimane del camp, inoltre, saranno arricchite anche dalla presenza di diversi special guest provenienti dal mondo del calcio professionistico, che metteranno a disposizione la propria esperienza.

La data d’inizio è fissata per l’8 giugno, con termine previsto il 2 luglio, presso lo stadio “Raffaele Paudice” di San Giorgio a Cremano. Per chi vuole seguire gli aggiornamenti e le iscrizioni, il riferimento è la pagina Instagram ufficiale del progetto.