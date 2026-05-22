Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Nasce la CRISEP Performance: al via il progetto per i giovani dell’ex Napoli Luigi Sepe

di
Nasce la CRISEP Performance: al via il progetto per i giovani dell’ex Napoli Luigi Sepe
CRISEP Performance con Luigi Sepe e mister Francesco Criscuoli
CRISEP Performance

San Giorgio a Cremano si prepara a vivere un’estate all’insegna del calcio: è nata la CRISEP Performance, un progetto ambizioso che porta il calcio professionistico direttamente tra i ragazzi del territorio. L’idea è di mister Francesco Criscuoli e di Luigi Sepe, portiere ex Napoli che ora ora ha scelto di dedicarsi ai giovani.

Cos’è la CRISEP Performance e quando partirà

L’obiettivo del progetto non è solo tecnico. Criscuoli e Sepe hanno costruito una formula che punta sulla crescita del ragazzo a tutto tondo: tecnica individuale, certo, ma anche mentalità, disciplina, capacità di stare in un gruppo. Le settimane del camp, inoltre, saranno arricchite anche dalla presenza di diversi special guest provenienti dal mondo del calcio professionistico, che metteranno a disposizione la propria esperienza.

CRISEP Performance
Locandina CRISEP Performance

La data d’inizio è fissata per l’8 giugno, con termine previsto il 2 luglio, presso lo stadio “Raffaele Paudice” di San Giorgio a Cremano. Per chi vuole seguire gli aggiornamenti e le iscrizioni, il riferimento è la pagina Instagram ufficiale del progetto.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

Gestione cookie