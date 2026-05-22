Napoli, Milinkovic-Savic premiato: “Vale più di una parata decisiva”

Vanja Milinkovic-Savic vince il premio Philadelphia Fair Play Moment Of The Season per il gesto compiuto durante Bologna-Napoli del 9 novembre: l’estremo difensore azzurro ha abbracciato Massimo Pessina, portiere del Bologna, dopo l’esordio in Serie A dell’avversario.

Milinkovic-Savic e l’abbraccio a Pessina: il gesto che supera la sconfitta

La Lega Calcio Serie A e Philadelphia hanno riconosciuto un episodio che trascende il risultato della partita. Nonostante la sconfitta allo stadio Dall’Ara, il portiere del Napoli ha scelto di avvicinarsi al giovane estremo difensore bolognese per complimentarsi per il debutto. Un atto spontaneo e genuino, lontano da qualsiasi calcolo tattico o mediatico. L’abbraccio racchiude l’essenza autentica dello sport: il riconoscimento reciproco tra professionisti che vivono le medesime emozioni.

De Siervo: “Vale più di un gol o di una parata decisiva”

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, ha commentato così il riconoscimento:

“Questo gesto vale più di un gol o di una parata decisiva. In campo la competizione è sacrosanta, ma è fondamentale non perdere mai di vista l’aspetto umano, tanto più quando cogli negli occhi di un avversario i sogni e le emozioni che anche tu hai vissuto all’inizio della tua carriera”. La dichiarazione ribalta la gerarchia dei valori calcistici: le prestazioni individuali rimangono importanti, ma la capacità di riconoscere l’umanità dell’avversario acquisisce dignità superiore”

Il gesto di Milinkovic-Savic emerge in un momento dove il calcio moderno spesso premia solo i risultati. Saper cogliere l’istante in cui un giovane vive il suo sogno, a ridosso di una gara persa, rappresenta una scelta consapevole. Non è distrazione dalla competizione, ma consapevolezza che la competizione stessa ha senso solo se conserva il rispetto fra gli atleti.

Il riconoscimento della Lega Calcio sottolinea che fratellanza e condivisione di un percorso contano quanto il risultato o la maglia indossata. Milinkovic-Savic ha trasformato una sconfitta in un’immagine di calcio romantico, quello che rimane nella memoria oltre i novanta minuti. Questo premio consolida il messaggio che il Fair Play non è un’aggiunta decorativa al calcio, ma parte integrante della sua identità. Il portiere del Napoli ha dimostrato che gli atti più significativi non sempre si vedono sugli schermi televisivi durante il match, ma emergono nei dettagli che definiscono il vero carattere di un atleta.