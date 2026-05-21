Napoli, più di una suggestione? L’ex agente conferma: “Starebbe benissimo…”

Roberto Mancini torna al centro delle discussioni sul futuro delle panchine italiane. Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, in onda su A Stile TV, Giorgio De Giorgis ha parlato dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana e delle sue possibilità di guidare il Napoli. Le parole dell’ex agente hanno acceso il dibattito attorno al tecnico, indicato come uno dei profili più autorevoli per una big di Serie A. Secondo De Giorgis, l’esperienza internazionale e la mentalità vincente di Mancini potrebbero rappresentare un valore aggiunto anche per un club ambizioso come il Napoli.

Mancini-Napoli, De Giorgis ne è sicuro

Giorgio De Giorgis non ha nascosto la sua stima per Roberto Mancini, definendolo un allenatore capace di incidere in qualsiasi realtà italiana.

“Mancini può allenare ogni squadra italiana e fare bene. È un vincente di natura, non gioca tanto per giocare, lui vuole vincere, giocando bene. È uno di quelli che può fare bene al Napoli. Ci starebbe benissimo: lo metto al primo posto”.

L’ex agente ha poi affrontato anche il tema dell’esperienza in Arabia Saudita, spiegando come il contesto possa influire sull’intensità competitiva di un allenatore.

“Non credo abbia la pancia piena, credo che in Arabia perdano un po’ di quella cattiveria che si ha in Italia”.

Il Napoli e il profilo giusto per ripartire

Secondo De Giorgis, il profilo di Mancini sarebbe ideale per una società come il Napoli. L’ex ct dell’Italia viene descritto come un allenatore ambizioso ma equilibrato nei rapporti con i dirigenti e i presidenti.

“Mancini è uno che va molto d’accordo con i presidenti. Se può mettere la sua parola nella scelta dei giocatori la fa perché è certo di non sbagliare, ma non è mai stato uno che fa casino in società. Lui e Allegri sono i nomi più esperti nella lista del club per il dopo Conte”.

Un passaggio che rafforza l’idea di un tecnico pronto a gestire pressioni e aspettative in una piazza passionale come Napoli.

Roberto Mancini in panchina durante una partita

Esperienza, personalità e mentalità vincente

Per De Giorgis, la vera forza di Mancini resta la sua mentalità. L’ex allenatore di anche Inter e Manchester City viene descritto come una figura totalmente immersa nel calcio.

“Il calcio è la vita di Mancini, è nel suo dna, sa quello che deve fare”.

Parole che confermano quanto il nome di Roberto Mancini continui ad avere peso nel panorama calcistico italiano. In un momento in cui diverse big stanno valutando il futuro, il suo profilo resta tra i più credibili e rispettati dell’intera Serie A.