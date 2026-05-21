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“Contatto con il Napoli”, il big della Serie A conferma: può essere il tormentone dell’estate

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“Contatto con il Napoli”, il big della Serie A conferma: può essere il tormentone dell’estate
Solet e il Napoli: il difensore dell'Udinese in primo piano davanti al simbolo della SSC Napoli
Giocatore in silhouette davanti al logo della SSC Napoli nello stadio

Oumar Solet ha confermato un contatto diretto con il Napoli, ma il Salisburgo bloccò la trattativa. Il difensore dell’Udinese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha rivelato i dettagli di una negoziazione che non decollò.

Solet e il Napoli: il Salisburgo ha detto no

Il centrale francese non ha mai raggiunto gli azzurri perché la società austriaca rifiutò di cederlo. Solet ha spiegato con chiarezza: “Un contatto con il Napoli ci fu, ma il Salisburgo non mi cedette”. Una porta che si chiuse rapidamente, impedendo ai partenopei di aggiungere un profilo difensivo in quel momento del mercato. Il club di De Laurentiis aveva individuato il giocatore, ma la resistenza della società austriaca rese impossibile l’operazione.

Oggi Solet veste la maglia dell’Udinese e ha trovato stabilità in Serie A. L’ambiente friulano lo ha accolto bene, offrendogli fiducia e spazio per crescere. Il giocatore ha dichiarato di stare “bene qui, il club ha fiducia in me e posso crescere”. La sua crescita tattica è evidente: ha sviluppato capacità da vero difensore moderno, capace di impostare l’azione dal basso con naturalezza.

Oumar Solet in maglia a righe bianche e nere durante una partita di calcio
Solet in azione con la maglia dell’Udinese durante una partita

Il desiderio Champions e l’Inter: sarà un tormentone estivo?

Anche l’Inter ha manifestato interesse per il difensore, ma Solet ha mantenuto la giusta distanza dalle speculazioni di mercato. Interesse dell’Inter? È bello essere accostato a grandi club, ma sono concentrato sull’Udinese”, ha affermato con tono misurato. L’ambizione resta però quella di tornare in Champions League: “Mi ha arricchito professionalmente, vorrei giocarla di nuovo“.

Chissà se questa ambizione non possa quindi anche essere un assist per una possibile nuova trattativa con il Napoli, anche se stavolta a cifre decisamente più alte rispetto a quelle con cui si sarebbe trasferito dal Salisburgo. Il club azzurro cercherà infatti molto probabilmente un altro difensore centrale e il suo nome non può che stuzzicare le fantasie di ogni big italiana ed europea, dopo un anno da top assoluto. Il contemporaneo interesse dell’Inter può accendere un duello che infiammerebbe il mercato estivo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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